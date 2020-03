Selfie da Paçoca | Depois de silêncio Soró desabafa em grupo sobre sua exoneração Avalie esse post Avalie esse post

Após um período em silêncio o desportista Sérgio Vieira Marques, o Soró, se manifestou sobre sua exoneração da superintendência de esporte do governo do estado. “Sigo firme e forte alicerçado na verdade e sem medo e sem ódio no meu coração”, disse.

Por Régis Caio

Soró foi exonerado do cargo após quatro dias ter assumido. O fato aconteceu no mês de janeiro e a remoção foi publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins.

Uma selfie postada nas redes sociais pode ter sido a causa da exoneração de Soró. Na foto publicada pelo secretário de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato (PSDB), Soró aparece ao fundo. Gutierres é o provável candidato do prefeito Laurez Moreira (PSDB) nas eleições de outubro.

Em um grupo, o ex-superintendente desabafou sobre o ocorrido. “Eu contribuir nas eleições do então Governador Mauro Carlese, coordenei praticamente sozinho 23 cidades cuidando de tudo e mesmo assim depois de tudo isso que fizeram comigo, ninguém viu da minha parte nenhuma palavra de desrespeito contra nem um deles e estou firme e forte continuo sendo o mesmo Soró de sempre”, disse.

Confira a nota divulgada na íntegra

Eu contribuir nas eleições do então Governador Mauro Carlesse, desde as eleições suplementares 1’ e 2’ turno juntamente com o Gleydson Nato, depois na eleições de outubro, coordenei praticamente sozinho 23 cidades cuidando de tudo e mesmo assim depois de tudo isso que fizeram comigo, ninguém viu da minha parte nenhuma palavra de desrespeito contra nem um deles e estou firme e forte continuo sendo o mesmo Soró de sempre, entrando e saindo em qualquer lugar e deixando sempre as portas abertas.

Fui secretário na gestão do prefeito Laurez, sai e nunca deixei de reconhecer a oportunidade que me deu, ele e todos os seus auxiliares sempre continuaram e continua me tratando com a mesma deferência, respeito e consideração. Pois é assim, aprendi a respeitar e agradecer pelas oportunidades que nos deram!!

Finalmente quero dizer que sigo firme e forte alicerçado na verdade é sem medo e sem ódio no meu coração!!

Uma boa tarde a todos deste grupo que eu tenho como família!

Desculpa o desabafo!!

Soró