Seleções abertas de preceptores para o curso de Direito da UnirG

Advogados podem participar das seleções de preceptores para o curso de Direito da Universidade de Gurupi. As inscrições começaram hoje, 13, e seguem até quinta-feira, 16, para as áreas Cível e Criminal.

por Redação

Para participar, o profissional deve ser advogado(a) inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com escritório em pleno funcionamento no Município de Gurupi, no mínimo com titulação de especialista na área de interesse.

O preceptor é o profissional em exercício laboral onde se realiza o estágio, com conhecimento e habilidade para o desempenho de atividades práticas na área de atuação do estágio acadêmico, que por meio de instruções e avaliações formais periódicas auxilia no processo de ensino-aprendizagem e formação acadêmica.

O preceptor deve desenvolver 60h/aula por semestre com cada turma, realizando atividades práticas em seu ambiente de trabalho. O valor da bolsa por hora atividade por turma será de R$ 120.

As inscrições deverão ser efetuadas enviando os documentos listados no edital para o e-mail [email protected].

Saiba mais acessando os editais disponíveis no site www.unirg.edu.br