Seis militares do sul do Tocantins encontram-se em isolamento

Segundo a Polícia Militar, o paciente que deu positivo para COVID-19 em Cariri é um militar que atua em Figueirópolis, porém mora no município vizinho.

Por Wesley Silas

A Polícia Militar informou que todas as medidas protocolares de contingenciamento foram adotadas pela instituição, bem como os cuidados com os militares que estão sendo acompanhandos pelo médico e serviço social do 4° BPM.

“Ao todo, por medida de segurança, seis polícias militares do destacamento estão isolamento domiciliar e o processo de desinfecção do destacamento (viatura, armamentos e equipamentos) já estão sendo realizadas”.

O comando do 4° BPM informou que providenciou o remanejamento de novas equipes de policiais à cidade para continuidade das ações de segurança pública no local.

“O comando da polícia militar informa que a instituição tem se preparado desde o início da pandemia para o enfrentamento das situações que dela venha surgir e ressalta que a Polícia Militar do Tocantins manterá inalterado o policiamento ostensivo e preventivo em todo Estado garantindo a segurança dos cidadão tocantinense”, diz a nota assinada pelo comando do 4° BPM.

Sem links relacionados.