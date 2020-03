Segue no IML de Gurupi corpo não reclamado por família Avalie esse post Avalie esse post

Segundo informações do IML, o corpo foi encontrado no dia 29 de agosto de 2019, no pátio do ginásio de esportes, no centro de Gurupi, na avenida Rio Grande do Sul.

Da Redação

A Superintendência de Polícia Científica da Secretaria da Segurança Pública, por meio do Instituto de Medicina Legal (IML), informa que encontra-se sob a responsabilidade do 7° Núcleo do Instituto de Medicina Legal – Gurupi o corpo de Edinaldo Candido Rodrigues Martins, nascido em 18 de maio de 1971, em Mosqueiro, Belém do Pará-PA. Edinaldo é filho de Enaldo Candido Rodrigues Martins e Esmeralda Rodrigues. O corpo dele ainda não foi reclamado pelos familiares.

