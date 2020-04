Secretários debatem sobre estrutura de UTIs para o Hospital Regional de Gurupi

Nesta terça-feira (14) o Secretário Estadual de Saúde, Edgar Tollini, esteve reunido com vários secretários municipais do estado onde debateram sobre vários assuntos relacionados a saúde estadual. Sobre Gurupi, Tollini e o secretário municipal, Gutierres Torquato, abordaram sobre a estruturação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional.

Por Régis Caio

Na reunião o secretário Gutierres Torquato debateu com Edgar Tollini sobre a estrutura dos leitos de UTIs para o Hospital Regional de Gurupi. Além disso foram tratados com os demais secretários municipais o plano de contingência do Estado contra o Covid-19.

“Temos consciência de que a luta contra o covid-19 continua.Vamos manter o trabalho de contenção e prevenção do vírus em nossa cidade, visando proteger a população gurupiense”, destacou Torquato.



Participaram ainda os secretários de saúde de Palmas, Araguaína, Porto Nacional, Caseara e o Presidente do Cosems de Nova Olinda.

“Estamos realizando um trabalho de prevenção ao Covid-19 e prestando todo auxílio aos 139 municípios do Tocantins”, disse Tollini.