Secretário de Saúde garante ao deputado Gleydson Nato implantação de 10 leitos de UTI no Hospital Regional de Gurupi e testes rápidos para o município

Após reunião na comissão de Saúde e Assistência Social na Assembleia Legislativa do Tocantins, o deputado Gleydson Nato (PTB), informou ao Portal Atitude que o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, garantiu que o Governo do Estado implantará 10 leitos de UTI´s para COVID-19 no Hospital Regional de Gurupi (HGP) e repasserá de 800 teste para Covid-19 para o município de Gurupi. “Independente de questões políticas neste momento somos todos iguais”, defendeu Nato.

por Wesley Silas

Conforme Gleydson Nato o secretário adiantou que o Governo do Estado disponibilizou 800 unidades de testes rápidos para COVID-19 para o município de Gurupi e 75 kits de testes RT-PCR que identificam o vírus que provoca a COVID-19 logo no início dos sintomas que também serão destinados ao município.

Segundo Nato o Secretário de Saúde informou que o Estado irá montar barreiras próximo a barreira fiscal de Talismã, divisa do Tocantins com Goiás, para apoio aos motoristas que trafegam pela BR-153 com testes rápidos de COVID-19 e orientações. Ele informou ainda que o Estado irá disponibilizar deste mesmo serviço próximo a Gurupi a no extremo norte do Estado.

Confira abaixo o questionamento feito por Gleydson Nato:

“Nós somos conhecedores na parceria com o Governo do Tocantins tem feito em parceria com Prefeitura de Gurupi e um dos grandes gargalos que nós temos é questão dos motoristas de caminhões. Temos em uma das maiores empresas do Tocantins […] que está fechada hoje porque lá tiveram de quatro a cinco casos confirmados”, disse Nato.