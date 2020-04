Secretário da Administração monitora sistema de agendamento de serviços do É Pra Já

Em visita técnica às unidade de Araguaína e Gurupi, o secretário observou a necessidade de melhorias que devem ser implantadas em breve.

por Daianne Fernandes

Em visita técnica às unidades do É Pra Já de Araguaína e Gurupi, nesta quinta e sexta-feiras, 16 e 17, o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, observou de perto como estão os atendimentos nas unidades, depois da implantação do serviço de agendamento (SGA) e identificou a necessidade de melhorias no sistema.

Segundo o secretário, foram constatadas algumas instabilidades no sistema de agendamento e os ajustes já estão sendo providenciados.

“Nosso objetivo é realizar um monitoramento constante do SGA para identificar onde ele pode e dever ser melhorado garantindo que a população tenha o melhor atendimento possível, mesmo em tempo de pandemia”, frisou.

Barreto destaca que essas instabilidades são comuns em um sistema que foi implantado há menos de um mês e que qualquer dificuldade que o cidadão tenha em marcar seu horário deve ser informada ao É Pra Já nos telefones disponibilizados no final desta matéria. O secretário também destacou que uma média de 250 pessoas estão sendo atendidas, por dia, em cada É Pra Já e a tendência é que esses números aumentem com o tempo, o que demanda o aprimoramento dos sistemas de agendamento e atendimento.

O Secretário, que assumiu a pasta há pouco mais de um mês, também aproveitou para conhecer a estrutura e servidores das unidades. “Fico muito satisfeito de ver que os nosso servidores estão tomando todos os cuidados necessários para garantir a saúde deles e dos nossos usuários”, reforçou.

Sistema

O SGA foi implantado, em março deste ano, para garantir os atendimentos e evitar aglomerações dentro dos prédios do É Pra Já, seguindo as determinações dos Governos Federal e Estadual para prevenção ao contágio do novo Coronavírus.

O sistema de agendamento para o atendimento presencial ao público em todas as unidades, garante que apenas um usuário seja atendido em cada serviço, a cada 30 minutos, a partir do horário de início de atendimento. O tempo vago entre um atendimento e outro será utilizado pelos atendentes para fazer sua própria higienização, nas mesas, balcão e equipamentos.

O É Pra Já está aberto de segunda a sábado, e atende, em horário reduzido, das 8h às 14h. “Com o sistema e com os telefones disponibilizados, garantimos que o cidadão que precisa de um serviço vai ser atendido, mas sempre reforçamos que a recomendação dos órgãos de saúde é de redução de pessoas circulando, logo se a sua demanda não for urgente, priorize ficar em casa”, frisou o secretário.

Agendamento

Para agendar o atendimento, o cidadão só precisa acessar o site da Secad (www.secad.to.gov.br) e clicar no botão “É Pra Já Agendamento”. Escolher a unidade, o serviço, dia e horário. Preencher com seu nome e CPF.

Também foi disponibilizada uma central telefônica do É Pra Já para atendimento e dúvidas: Araguaína – (63) 3414-8957/9 9232-4922 (Celular/Whatsapp) e Gurupi – (63) 3312-2904/9 9928-0624 (celular/Whatsapp).

A lista completa de serviços e os documentos necessários para atendimento de cada serviço está disponível no link: secad.to.gov.br/e-pra-já. Desta forma, antes de ir à unidade, o usuário pode conferir os documentos necessários para a conclusão do serviço que necessita e, se houver necessidade de pagar alguma taxa, no próprio site do É Pra Já, já pode imprimir o boleto para pagamento.