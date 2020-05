Secretária Estadual de Saúde diz que aguarda exames de Covid-19 para confirmar óbito de paciente em Gurupi

O paciente estava internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG) e o Boletim do Comitê Gestor da Prefeitura ele e seu filho de 10 anos foram confirmados como positivos para Covid-19.

Trata-se de um caminhoneiro que estava internado no Hospital Regional de Gurupi e, conforme foi noticiado pelo Portal Atitude a confirmação para Covid-19 foi confirmado no Boletim da Prefeitura Municipal de Gurupi publicado na manhã desta sábado, 09, antes do óbito do paciente.

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que ainda aguarda resultado de exame para Covid-19 de paciente com suspeita da doença que foi a óbito neste sábado, 09, no Hospital Regional de Gurupi”, informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

