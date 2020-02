Secretaria de Saúde divulga novo boletim sobre investigação de alemão suspeito de coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde SES a Caso o cidadão alemão apresenta condições clínicas estáveis

Confira abaixo boletim de Acompanhamento – Suspeita de Coronavírus no Tocantins:

A Secretaria de Estado da Saúde SES, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, esclarece que o caso de Síndrome Respiratória Aguda em paciente oriundo da Alemanha, está sendo monitorado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS) e que o mesmo apresenta condições clínicas estáveis, recebendo os cuidados necessários da equipe do Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), de acordo com os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde.

Acompanhando todos os processos, a área técnica de Vigilância em Saúde e o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) iniciaram os procedimentos técnicos para prosseguimento das apurações necessárias. As amostras respiratórias foram utilizadas pelo Lacen para realização de exames para vírus respiratórios mais comuns, como Influenzas e Rhinovirus, resultados que serão apresentados ainda no início da próxima semana.

Caso os exames preliminares descartem essas possibilidades, as amostras seguirão para o laboratório de referência nacional, definido pelo Ministério da Saúde (MS), para análise e consequente confirmação ou descarte do Coronavírus. No caso do Tocantins, as amostras serão enviadas, caso necessário, para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ) e não há previsão para que a análise seja divulgada, assim, ainda não é possível confirmar ou descartar a suspeita.

Na hipótese do quadro se agravar, ou da confirmação laboratorial para Coronavírus, o paciente será transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP), relacionado pelo MS como a unidade de alta complexidade de referência no Tocantins para estes casos. No hospital, 17 leitos foram separados, destes, 14 são direcionados para internação e outros três para cuidados semi-intensivos, com devido isolamento requerido para estes casos.

Por fim, a SES solicita que a população tocantinense consulte os canais oficiais do Governo do Tocantins para evitar mensagens falsas que criam alarde para um caso que está sendo conduzido com seriedade e segurança por parte de toda equipe técnica envolvida no acompanhamento do caso.

*Secretaria de Estado da Saúde* *Governo do Tocantins