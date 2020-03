Secretaria de Saúde de Palmas esclarece sobre primeiro caso de Coranvírus confirmado no TO Avalie esse post Avalie esse post

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas anunciou na manhã desta quarta-feira, 18, o primeiro caso do novo coronavírus em Palmas. A paciente apresenta sintomas leves e não estava dentro dos casos até então monitorados pelo município, uma vez que ela não havia procurado o Sistema único de Saúde (SUS).

Por Régis Caio

O caso foi comunicado à secretaria por um laboratório particular. A paciente tem 42 anos, participou de um congresso em Fortaleza (com caso confirmado de Covid-19 no local) e chegou a Palmas no dia 08 de março, iniciando os sintomas no dia 11, quando desde então permaneceu em isolamento domiciliar por conta própria. No dia 16, procurou o laboratório particular para realização do exame, onde teve a confirmação do contágio.

“A Semus irá monitorar a paciente e as pessoas que ela teve contato direto. Todos serão notificados sobre a obrigatoriedade do isolamento domiciliar”, destaca a secretaria.

Diante dessa confirmação a Prefeitura de Palmas publicará ainda hoje medidas mais restritivas para conter o avanço do vírus e disseminação da doença. Reforçando para que as pessoas permaneçam em casa e evitem locais com aglomeração.