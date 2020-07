Secretaria de Saúde de Gurupi faz balanço positivo das barreiras sanitárias implantadas em quatro pontos da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi divulgou nesta semana dados dos atendimentos da barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas do município em combate e prevenção ao Coronavírus. A ação conta com orientações e realização de teste rápido aos condutores e passageiros que se deslocam de outros municípios a Gurupi.

por Redação

Durante o período de maio a junho, foram realizados 2.923 atendimentos, sendo destes 304 testes rápidos, resultando em 14 positivos para o Covid-19. Os pacientes testados positivos foram devidamente encaminhados e acompanhados pela equipe responsável.

Segundo o secretário de saúde, Carlos Pakalolo, os atendimentos das barreiras sanitárias são de suma importância. “Todas as nossas equipes se empenharam ao máximo nessas ações de combate a pandemia, olhamos satisfeitos quando comparamos a quantidade de atendimento, de testagem e o baixo número de casos positivos”, destacou Pakalolo.

As quatro barreiras sanitárias seguem instaladas no trevo da rua 7, trevo da rua 20, Saída para o Peixe e na Av. Goiás, próximo a ANTT. Elas funcionam com uma boa estrutura contendo profissionais da área da saúde e de segurança, que abordam os caminhoneiros que chegam a Gurupi. Durante a abordagem, é realizado um questionário com mapeamento geográfico de onde os caminhoneiros passaram antes de chegar a Gurupi, aferição de temperatura e realização de testes rápidos.

A Ação é uma medida preventiva que tem dado bom resultado e uma maneira de oferecer um atendimento específico aos caminhoneiros.

Parcerias

O Pit stop Covid-19 conta com as parcerias da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Terrestres (DNITT).

Para o comandante do 4º BPM, Ten. Cel. Jaime Porfírio, a parceria fortalece o combate ao coronavírus em Gurupi. “É nesse sentido que o 4º BPM trabalha, pensando preventivamente e buscando parcerias importantes com esta. É uma ação importante que vai ajudar a identificar previamente pessoas que estejam com sintomas da doença e encaminhá-las para as unidades de saúde com segurança para evitar os riscos de contaminação em Gurupi e na região Sul do Estado”, afirmou.