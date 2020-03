Secretaria de Estado da Saúde (SES) diz que não houve alterações em casos suspeitos de coronavírus no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

Boletim de acompanhamento diário da Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que o cenário para acompanhamento dos casos se mantém sem alterações de domingo para segunda-feira, 17. “Há três casos suspeitos na relação oficial do Ministério da Saúde: as duas jovens, de 22 e 26 anos que viajaram pela Europa e mais uma jovem de 22 anos que esteve em Portugal”, informou. A SES recomenda que a população se tranquilize diante do alcance midiático do novo vírus.

por Redação

A Boletim de acompanhamento aponta que além dos casos oficiais, “há o acompanhamento de outros sete casos, três deles em Palmas e o restante nas cidades de Araguaína, Paraíso, Pindorama e Porto Nacional. Destes, apenas o paciente de Paraíso e um dos pacientes de Palmas, de 75 anos, estão internados, ambos em unidades privadas”.

Confira a íntegra do Boletim

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta segunda, 16, o cenário para acompanhamento dos casos se mantém sem alterações. Há três casos suspeitos na relação oficial do Ministério da Saúde: as duas jovens, de 22 e 26 anos que viajaram pela Europa e mais uma jovem de 22 anos que esteve em Portugal. As amostras das três pacientes foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, que divulgará nesta terça, 17, os resultados para os dois primeiros casos, o terceiro caso, segue sem previsão de data para divulgação.

Além dos casos oficiais, há o acompanhamento de outros sete casos, três deles em Palmas e o restante nas cidades de Araguaína, Paraíso, Pindorama e Porto Nacional. Destes, apenas o paciente de Paraíso e um dos pacientes de Palmas, de 75 anos, estão internados, ambos em unidades privadas. Caso os resultados preliminares realizados pelo Lacen para outras síndromes respiratórias sejam inconclusivos, mais informações serão divulgadas.

A SES recomenda que a população se tranquilize diante do alcance midiático do novo vírus. As informações mais precisas são as compartilhadas pelos canais oficias do Ministério da Saúde, Governo do Estado do Tocantins e Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento, não há confirmação de casos do novo coronavírus COVID-19 no Estado.

Palmas, 16 de março de 2020.