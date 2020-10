Secretaria de Educação de Gurupi realiza IV seminário com tema “Colocando em prática o ensino remoto de excelência”

A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Educação promove nesta quarta, quinta e sexta-feira (14, 15 e 16), o IV Seminário Municipal de Educação com o tema: “Colocando em prática o ensino remoto de excelência: como executar aulas híbridas para crianças e jovens com eficiência, eficácia e criatividade”. O evento é direcionado aos profissionais da educação do município e será́ realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo das 14h às 18h.

por Redação

O seminário tem como objetivo promover a formação dos profissionais da educação envolvidos diretamente com a aprendizagem das crianças e jovens nas escolas, nesse novo modelo de aprendizagem, híbrida e remota. Aprimorar a forma de planejar nesta realidade do uso de multimeios, compreender as relações sócio afetivas que acontecem nas relações de educação híbrida e dominar algumas ferramentas digitais.

Segundo o secretário de educação de Gurupi, Eurípedes Fernandes Cunha, neste momento de mudanças extremas na forma de ensinar e aprender em todas as realidades educativas, a urgência da formação dos educadores é fundamental para que a Educação municipal possa oferecer uma escola que não se afaste do seu real papel que é uma formação de qualidade para crianças e jovens.

“Os meios digitais requerem abordagens que realmente chamem a atenção dos educadores e possibilitem a eles colocarem em prática imediatamente novas formas de promover aprendizagem. Com uma abordagem dinâmica e em sintonia com os desafios propostos para as escolas, professores, alunos e famílias em tempos de pandemia, o evento possibilitará aos profissionais da educação conhecer e alinhar ações e metodologias para o alcance das melhores práticas dos temas e procedimentos abordados”, explicou o secretário e acrescentou que o seminário terá um momento continuado de aprendizado, partilha de saberes, apoio às ações educativas e fortalecimento de vínculos.

Programação

O seminário foi dividido em oito módulos, nesta quarta (14) serão discutidos os temas “Educação em tempos de ensino híbrido e a distância” com o instrutor: prof. Dr. Max Haetinger, e “Desenvolvendo o socioemocional e as relações afetivas em cenários de educação híbrida e à distancia” com os instrutores: prof. Dr. Max Haetinger e psicóloga Paula Pedroso.

No dia seguinte (15), serão três módulos, “Como desenvolver a inteligência de uma criança: aspectos emocionais e cognitivos”, instrutor: prof. Marcos Meier; “Avaliação da aprendizagem: problema ou solicitação?”, instrutor: prof. Vasco Moretto; e “O desenvolvimento integral das crianças pequenas em tempo de Pandemia”, Instrutora: Psicóloga Paula Pedroso.

Na sexta-feira, 16, serão ofertados os três últimos módulos, “As aprendizagens e dificuldades em educação à distância e remota”, com os instrutores: prof. Dr. Max Haetinger e profa. Ms. Isabel Parolin; “As ferramentas para interação e autoria em ensino híbrido”, instrutores: prof. Dr. Max haetinger e profa. Esp. Daniela Haetinger; e “Novos métodos para a educação deste momento e avaliação no ensino remoto”, com o prof. Dr. Max Haetinger.