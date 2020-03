Secretaria de Cultura de Gurupi promove 3ª Noite Poética com lançamento de obras literárias e sarau musical Avalie esse post Avalie esse post

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Gurupi com a parceria da Academia Gurupiense de Letras (AGL) promove nesta sexta-feira, 13, a 3ª Noite Poética de Gurupi. O evento será realizado no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha e contará com o lançamento das obras literárias “Transwebhumanas – vinhetas, metatratados & baladinhas poéticas”e “Deixa eu te contar!”. A noite será aberta a partir das 20h e tem entrada gratuita.

por Redação

A 3ª noite poética também contará com um sarau musical e poético, como explica a secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa, terá apresentações de músicas, declamação de poesias e exposição de livros. “O público que comparecer a nossa noite cultural poderá conhecer várias obras de escritores de Gurupi, que ficarão em exposição e serão comercializadas pelos próprios autores, além disso alguns dos nossos músicos regionais estarão presentes para deixar a nossa noite ainda mais atrativa”, disse.

Obras

A obra “Transwebhumanas – vinhetas, metatratados & baladinhas poéticas”, de Ronaldo Coelho Teixeira, conta com mais de 120 páginas de poesia, e como confidencia o próprio autor, foram escritas a partir do seu contato com o Livro da Tribo. “São poemas curtos, alguns irônicos, outros pitorescos e os demais de cunho filosófico, mas todos com ares de velharia”, diz.

Também será lançada a obra “Deixa eu te contar!”, de Zé Nascimento, um livro de contos e causos.

A ação faz parte do projeto Cultura e Arte por toda parte, da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo a disseminação da cultura tocantinense por toda Gurupi e região.