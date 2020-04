Secretaria da Agricultura estuda possibilidade de realizar Agrotins de forma virtual

Em razão da pandemia da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus, que levou ao adiamento da 20ª Edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), prevista para ocorrer entre os dias 5 e 9 de maio, o governador Mauro Carlesse determinou ao secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum, que planeje a edição deste ano de forma virtual.

Da Redação

Com isso, a equipe da pasta já está trabalhando para cumprir a decisão. Segundo o governador Carlesse, é preciso inovar nas ações para se adaptar ao período de crise do novo Coronavírus e buscar soluções para amenizar os impactos nos setores econômicos e sociais. “O agronegócio é a base de nossa economia e precisa de estímulo para crescer”, afirma.

De acordo com o secretário César Halum, este é o período do ano em que os produtores adquirem máquinas e implementos agrícolas em geral, aquecendo o setor com os negócios realizados. “As concessionárias e os segmentos do setor aguardam ansiosamente esta feira para utilizarem as concessões de créditos com juros acessíveis aos produtores para alavancarem suas vendas. Por outro lado, a produção agrícola se mantém em níveis de crescimento com a disponibilidade de equipamentos e tecnologias que são utilizadas no campo”, conclui.