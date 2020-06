Secretaria amplia área de cultivo do capim elefante de alta produção de biomassa para multiplicação de mudas

A gramínea tem capacidade produtiva de até 300 toneladas em três cortes de matéria verde por hectare/ano, média produtiva de 30% superior, apresentando maior teor de proteína.

A produção de biomassa de alta proteína para alimentar animais, principalmente nesta época de seca, é essencial para alimentação do gado de leite e corte. Neste sentido, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), amplia a área de plantio do capim elefante, BRS Capiaçu, variedades com alta produção de biomassa, no Centro Agrotecnológico de Palmas.

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o capim ultrapassa cinco metros de altura, resultando em alta produção de biomassa, sendo sua melhor característica. No período da seca, pode ser fornecida picado verde no cocho ou como silagem para animais. A gramínea tem capacidade produtiva de até 300 toneladas em três cortes de matéria verde por hectare/ano, média produtiva de 30% superior, apresentando maior teor de proteína.

Segundo o engenheiro agrícola da Seagro, Wagner Palhares, a intenção de cultivar esse capim para alimentação dos animais é apresentar aos produtores na Pecshow prevista para outubro, o potencial desta variedade de capim elefante. “E consequentemente iremos disseminar essa tecnologia aos produtores e interessados desse capim produtivo que apresenta maior valor nutritivo para a criação de gado de corte e leite”, ressaltou.

O engenheiro disse ainda que, quando o capim é cortado entre 50 – 70 dias, pode chegar a ter próximo de 10% de proteína bruta, índice superior ao da silagem de milho, com cerca de 7%. A silagem do capim constitui uma alternativa mais barata para suplementação do pasto no período da seca.

BRS Capiaçu

Wagner destaca também que o potencial de produção do biomassa do capim supera o do milho e da cana-de-açúcar, podendo atingir média de 50 toneladas por hectare ao ano de matéria seca. Outra característica favorável desta variedade é a tolerância ao estresse hídrico, o que a torna alternativa ao cultivo do milho em regiões com alta ocorrência de veranicos.

A gramínea foi desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora (MG). A BRS foi obtida por meio do programa de melhoramento genético de capim-elefante, resultado do cruzamento de variedades ao banco ativo de germoplasma de capim-elefante.

Pecshow

A intenção também é que o plantio do capim esteja pronto na ocasião que acontece, a Feira de Leilões de Animais Puro de Origem (PO), Pecshow previsto para outubro de 2020.