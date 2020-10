Secretária Adriana Aguiar manifesta pesar pela morte de servidor da Seciju

A secretária estadual de Educação, Adriana Aguiar, manifestou o seu pesar pela morte do Agente de Execução Penal, Julyano Santiago, vítima de um acidente de trânsito ocorrido nesta quinta-feira (08) na BR-153, no sul do estado.

Conforme anunciado pelo Portal Atitude a vítima morreu após colidir com uma placa que estava na beira da rodovia e perder o controle da moto em que estava.

Confira a Nota

Recebi com grande pesar a notícia do falecimento do jovem Julyano Santiago, 27 anos, filho de uma amiga querida e parceira de muitas lutas da educação em Gurupi, a professora Alaíde Santiago. Com mãe, me solidarizo a você, querida Alaíde, e rogo a Deus que lhe permita o conforto necessário para seguir na caminhada da vida.

Que a união e a fé sejam os seus aliados diários para superar este momento de dolorosa perda. Em nome de todos os colegas educadores da Seduc e da Diretoria Regional de Educação de Gurupi, deixo os mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade a todos os familiares e amigos do Julyano.

Adriana Aguiar

Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes