SEBRAETEC Sebrae disponibiliza novas consultorias gratuitas para empresários tocantinenses

Quem tiver interesse, basta preencher o formulário que está disponível no Portal de Serviços do Sebrae

Por: Mávia Pinheiro

Nesse momento de crise, o Sebrae está empenhado em continuar ajudando os pequenos negócios para minimizar os efeitos da situação causada pelo novo coronavírus. Dessa forma, a instituição está oferecendo consultorias online e gratuitas para que as empresas tocantinenses se adaptem a esse novo mercado. Estão sendo oferecidas consultorias tecnológicas, temáticas e para divulgação das empresas em seis áreas.

As soluções para os pequenos negócios abrangem as seguintes áreas: design de interiores e fachadas, implantação de loja virtual, inserção digital – website, boas práticas higiênico-sanitárias e cuidados contra a COVID 19, boas práticas para serviços de alimentação e desenvolvimento de mídias digitais de comunicação. Os interessados nas consultorias gratuitas devem preencher o formulário que está disponível no link: https://bit.ly/3no6wjY ou agendar atendimento pelo 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp Sebrae Tocantins (63)999712198.

“Esta ação foi desenvolvida em parceria com os profissionais credenciados no programa Sebraetec. Nosso objetivo é dar apoio aos pequenos negócios que se viram na necessidade de se reorganizar. Queremos alcançar aqueles que precisam de direcionamento em seus negócios durante este momento tão difícil. Agora é preciso inovar e se programar para o que vem adiante”, destacou o analista técnico do Sebrae, Emerson Montenegro.