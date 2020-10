Sebrae reforça ações para retomada do setor turístico no Tocantins

Durante o período de isolamento social, o Sebrae Tocantins preparou os pequenos negócios ligados ao setor turístico para o processo de reabertura dos estabelecimentos. Após a retomada das atividades do setor no Tocantins, as ações da instituição serão reforçadas para que os empresários e profissionais do turismo recebam seus clientes de forma segura e responsável.

via ascom

“A prioridade do Sebrae é dar continuidade as atividades que priorizem a oferta de produtos e serviços de qualidade, focados na inovação, na experiência e na sustentabilidade do segmento do turismo. Até dezembro de 2020, temos uma previsão de mais de 2 milhões de reais em investimentos no setor turístico do Tocantins. E faremos isso sempre por meio de ações alinhadas com nossos parceiros do Sistema S, com as prefeituras e com o governo do estado”, afirmou o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, reforçando a continuidade às atividades, por meio de estratégias para tornar o ambiente mais seguro e saudável.

Eliana Castro, diretora técnica do Sebrae Tocantins destacou o apoio da instituição aos pequenos negócios que desenvolvem atividades turísticas, durante e após o período de isolamento social. “Enquanto o cliente permaneceu em casa, conforme as recomendações das autoridades sanitárias, preparamos os pequenos negócios para recebê-lo com segurança e entusiasmo nesse processo de retomada”, explicou.

O Sebrae recomenda, como premissa para abertura, que os empresários acompanhem os decretos e demais regulamentos em vigor em cada localidade. Caso os empreendedores identifiquem divergência de informações entre as medidas estaduais e municipais, a indicação é seguir as orientações mais rígidas, de preferência, de acordo com as autoridades de saúde, como Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde, dentre outras. É importante ainda, estar alerta às diretrizes setoriais, pois elas contemplam as especificidades de cada segmento.

Atuação Sebrae Tocantins

Atualmente o Sebrae Tocantins atende três destinos turísticos: Palmas, Serras e Lago/Distrito Taquaruçu, Encantos do Jalapão e Serras Gerais. Esses destinos compreendem 18 municípios e cerca de 600 pequenos negócios nos segmentos de serviços de alimentação fora do lar, meios de hospedagem, agências receptivas e transporte, artesanato e atividades outdoors.

Resultados

De acordo com o analista técnico do Sebrae Tocantins, Alex Veras, a qualificação dos pequenos negócios do setor turístico, na preparação para a retomada foi realizada por meio de cursos e capacitações presenciais e virtuais. “Como resultados tivemos o acréscimo da experiência como fator de competitividade, agregamos segurança na saúde dos clientes, colaboradores e comunidades e incrementamos a produtividade”, comentou o analista, acrescentando que o Sebrae também desenvolveu um pacote de ebooks voltados para o turismo que pode ser baixado gratuitamente neste link: https://bit.ly/34D13NP.

Ainda conforme o analista, o Sebrae teve atuação fundamental na elaboração do Plano de Desenvolvimento de Turismo de Palmas -TO juntamente com os parceiros, na elaboração da Marca – Branding do Destino Encantos do Jalapão e Palmas, construção da campanha promocional dos destinos turísticos, além da orientação da Instância de Governança Regional (IGR) e da importância na elaboração do Plano de Retomada dos Destinos Turísticos.