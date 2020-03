Sebrae realiza Terça Empreendedora em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Evento gratuito inicia na próxima terça, 10, com o objetivo de levar conhecimento através de temas atuais e casos inovadores à empreendedores e empresários.

por Redação

A partir desta terça-feira, 10, tem início no Sebrae em Gurupi a Terça Empreendedora. O evento gratuito, que acontecerá duas vezes ao mês, abordará vários temas atuais e inovadores para o conhecimento de empreendedores, microempreendedores individuais, empresários, estudantes e sociedade em geral.

De acordo com a gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, a proposta da Terça Empreendedora é conectar empreendedores e empresários aos diversos temas atuais e casos inovadores do ambiente de negócios, por meio de palestras e oficinas gratuitas

Todas as edições da Terça Empreendera serão realizadas no prédio do Sebrae em Gurupi (Avenida Pará, nº 1.211), às 14h. As inscrições podem ser feitas no Portal de Serviços do Sebrae

Confira os temas das próximas edições da Terça Empreendedora.

10/03 – Como fazer uma boa seleção de candidatos para uma empresa

24/03 – Dicas de como utilizar o Instagram da sua empresa

07/04 – Aumente seu lucro, conhecendo os indicadores financeiros de sua empresa

28/04 – Conhecer o agro 4.0 e entenda como ganhar dinheiro na atividade que mais cresce no Brasil” 28/04

12/05 – Oficina sei Planejar