Sebrae divulga vencedores do circuito gastronômico online de Gurupi

Os vencedores foram apresentados pelo superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, em uma live no canal do Youtube do Sebrae Tocantins.

por Redação

Em live na noite desta terça-feira,12, o Sebrae Tocantins apresentou os estabelecimentos vencedores do Circuito Gastronômico em Gurupi. A ação aconteceu entre os dias 01 e 10 de maio, com pratos vendidos com valores entre R$ 15,00 e R$ 20,00 reais, 24 empresas inscritas e cerca de 1300 pratos vendidos. A transmissão ao vivo pode ser conferida por meio deste link: https://bit.ly/3bmxuBm.

Os estabelecimentos que mais receberam pedidos nas categorias que se inscreveram levaram R$ 1.000,00 reais. O cliente que mais realizou pedidos dos pratos inscritos recebeu o título de “Guloso de Plantão” e R$ 200,00 reais que poderão ser utilizados em compras nos estabelecimentos participantes.

Na categoria Sobremesas, a empresa vencedora foi a Frutos de Goiás com o “Brownie ostentação”. Na categoria Aperitivos e Petiscos, a campeã foi a “Panelinha Ecoville” do Ecoville Restaurante. A lanchonete Ed Burguer venceu a categoria Lanche com o “Filhote de Ed Burguer”. O prêmio “Guloso de Plantão” foi para Allana Santos Schmitt.

“Esse incentivo aos estabelecimentos que cuidam da gastronomia local já virou referência para o Sebrae. Já estamos organizando um festival gastronômico online em Palmas e Araguaína. No momento em que as portas se fecham, o Sebrae abre outras oportunidades”, destacou o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes.