Sebrae apresenta plataforma de mapeamento do ecossistema digital no Tocantins

TODI foi apresentado no Encontro de Empreendedores Digitais para empresários e instituições parceiras

Por Redação

Dados, Informações e conhecimentos que envolvem o ecossistema tocantinense das startups, inovação e negócios digitais. Esta é a proposta da Plataforma TODI – Tocantins Digital apresentada pelo Sebrae Tocantins na noite desta terça-feira, 03, no espaço de eventos da Fieto. O evento reuniu cerca de 100 participantes, entre empresários e instituições parceiras.

De acordo com o gerente de articulação e competitividade do Sebrae Tocantins, Wolney Nóbrega, a plataforma será lançada nos próximos meses através de um site. “Além deste mapeamento, o TODI também funcionará como um parque tecnológico digital do Tocantins, trazendo o banco de mentores, as políticas públicas municipais, estaduais e federais voltadas para o universo das startups, as oportunidades de negócios na área, a memória dos empreendimentos digitais, além da agenda estadual de eventos”, pontuou o gerente.

Conduzido pelo Sebrae, o projeto contará com a colaboração conjunta das instituições públicas e privadas, incubadoras, núcleos de inovação e todas as instituições que trabalham e fomentam os projetos digitais.

Durante o evento, a gerente da Unidade de Desenvolvimento Industrial da Fieto, Amanda Barbosa, apresentou os produtos que a Fieto oferece ao empresário, como pesquisas e orientação para internacionalização de empresas e acesso ao crédito.

O analista da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Kallil Langle lançou os editais Finep Startups e Mulheres Inovadoras. “O edital Finep Startup objetiva alavancar empresas de base tecnológica em fase final de desenvolvimento de produto ou que precisem ganhar escala de produção com viabilidade comercial comprovada”, explicou o analista, acrescentando que o edital Mulheres Inovadoras visa capacitar e reconhecer as startups lideradas pelas mulheres no cenário nacional.

O evento também trouxe para os participantes o Programa de Aceleração Inovativa Brasil. A representante da Inovação Palmas, Thatyana Santiago, detalhou que o programa, realizado pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae, executado pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), oferece gratuitamente mentoria, capacitação e conexão para negócios inovadores de qualquer setor da economia: indústria, comércio, serviços gratuitamente.

O Encontro de Empreendedores Digitais acontecerá também em Gurupi nesta quarta-feira, 04, às 19h no auditório do Sebrae; e em Araguaína, no dia 12 de março, às 19h, no Sebrae Lab.

Lançamento de editais

Edital Finep Startups

Objetivo: Disponibilizar recursos financeiros para que startups com alto potencial de crescimento e retorno possam enfrentar com sucesso os principais desafios de seus estágios iniciais de desenvolvimento, contribuindo para a criação de empregos qualificados e geração de renda para o País.

Quem pode participar: Empresas brasileiras – ou seja, com sede no Brasil e instituídas conforme a legislação nacional, que atendam, aos requisitos detalhados no edital.

Prazo para o envio de propostas: 15 de março

Inscrições: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/637

Edital Mulheres Inovadoras

Objetivo: Estimular startups lideradas por mulheres, contribuindo para o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional, por meio da capacitação e do reconhecimento de empreendimentos que possam favorecer o incremento da competitividade brasileira.

Quem pode participar: Empresas brasileiras – ou seja, com sede no Brasil e instituídas conforme a legislação nacional, que atendam, aos requisitos detalhados no edital.

Prazo para inscrições: 16 de março

Inscrições: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/638

Aceleração Inovativa Brasil

Objetivo: Capacitar startups para interagir com investidores e potenciais clientes, o programa é gratuito e atua em parceria com grandes empresas, incubadoras, executivos de renome e até mesmo com outras aceleradoras.

Quem pode participar: Empresas estabelecidas (com registro CNPJ), desenvolvendo soluções inovadoras em produtos ou serviços, em estágio de operação e tração, com as primeiras vendas já realizadas, ou uma crescente base de usuários, e que estejam em busca de conexão com o mercado e investidores.

Prazo para as inscrições: 16 de março

Inscrições: https://www.inovativabrasil.com.br/