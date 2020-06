“Se o quadro mudar, não tenham dúvida: fechamos tudo de novo”, ameaça Cinthia Ribeiro após reabertura do comércio em Palmas

O Boletim Epidemiológico deste domingo, 21, mostrou 08 novos óbitos no Estado, destes estão duas mulheres residentes de Palmas, somando no total 175 mortas em 44 municípios do Tocantins sendo 50 em Araguaína, 16 em Araguatins e 15 em Palmas. Neste cenário o retorno das atividades comerciais na Capital está sendo considerado perigoso devido a falta de conscientização das pessoas ao ponto de um restaurante ter promovido um show ao vivo com DJ.

por Wesley Silas

Após o anúncio do plano de descontingenciamento que autoriza a reabertura de parte da atividades econômicas da Capital, a Prefeitura de Palmas passou a enfrentar dificuldades devido a falta de consciência dos moradores de cumprir as regras de distanciamento social, uso de máscaras e evitar aglomerações.

“Não tem lei no mundo, nem fiscal suficiente na galáxia que dê jeito … Se as pessoas não entenderem o momento que vivemos de nada adiantará todo esforço do poder público e da sociedade”, comentou a Prefeita de Palmas no sua conta no twitter. Em seguida ela ameaçou em fechar o comércio novamente: “Para garantirmos um cenário mais favorável e programar uma retomada gradual, não foi fácil. Agora é preciso redobrar o compromisso social e sermos verdadeiros fiscais de tudo que foi estabelecido. Se o quadro mudar, não tenham dúvida: fechamos tudo de novo. A pandemia não acabou”.

Na mesma conta ela fez uma declaração estarrecedora ao comentar uma denúncia de uma festa em um restaurante de Palmas com DJ em plena pandemia.

Sinceramente, eu preferia até acreditar que é mentira. Denúncia de um restaurante em Palmas, que resolveu fazer show ao vivo com DJ, em plena pandemia. O que acham ?! O ser humano nos surpreende dia após dia … pic.twitter.com/sNqUluPVcn — Cinthia Ribeiro (@CinthiaCRibeiro) June 20, 2020

Neste domingo, 21, a Capital Palmas confirma o 15º óbito e registrou mais 25 casos positivos. Segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação hospitalar de Palmas está em 36,29% neste domingo. Os leitos clínicos públicos e privados possuem 27,4% de suas instalações ocupadas. Já nos leitos de UTI, estão sendo utilizadas 49,02% da sua capacidade.

Os dados do Boletim Epidemiológico deste domingo, 21, confirmam que na última rodada de exames foram contatados 25 novos diagnósticos positivos, totalizando agora 1.278 casos confirmados, dos quais 767 pessoas encontram-se recuperadas da doença.

O Boletim informou ainda que estão internados 13 moradores de Palmas na sua rede hospitalar em consequência da infecção por Covid-19, dos quais sete são considerados graves e seis estão com quadros estáveis.

Confira aqui (no link) dados sobre a distribuição de casos confirmados por bairros de Palmas, evolução dos casos de Covid-19 (confirmados, recuperados e óbitos) e faixa estaria dos pacientes.