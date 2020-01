“Se o partido caminhar neste rumo eu estarei fora”, diz Lúcio Campelo sobre possibilidade do PL apoiar grupo de Amastha em Palmas Avalie esse post Avalie esse post

Durante visita em Gurupi na semana passada, o vereador de Palmas, Lúcio Campelo (PL) conversou com o Portal Atitude sobre os rumos do seu partido nas eleições deste ano em Palmas. Adversário político de muitos anos de Carlos Amastha (PSB), Lúcio disse que não caminhará com o grupo do ex-prefeito, caso o PL decida apoiar a pré-candidatura de Tiago Andrino.

Por Régis Caio

“Ainda não tive a oportunidade de conversar com o presidente do nosso partido, o deputado federal Vicentinho Júnior, mas logo vamos sentar para tratar os rumos que vamos tomar nessas eleições. Espero que o PL consiga agregar novos valores e construir prefeitos, vice e vereadores em vários municípios”, disse Lúcio sobre as pretensões do PL no Tocantins.

Já em Palmas, o vereador comentou que o partido poderá tentar a pré-candidatura de Vicentinho Alves à prefeitura ou apoiar o grupo do ex-prefeito Carlos Amastha, adversário político de Lúcio. “Eu fui adversário do ex-prefeito por muito tempo e se o partido decidir caminhar por este rumo, naturalmente estarei fora”, declarou.

Apoio a Cinthia Ribeiro

Nos bastidores da política palmense, Lúcio faz parte da base do grupo do Paço e é cotado a ser pré-candidato a vice na chapa da atual prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB). Durante a inauguração do Cemei João Ribeiro, em Gurupi, os dois estavam sempre juntos e tirando fotos com políticos de Gurupi.