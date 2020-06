Sávio desiste de sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi

“A minha decisão é pessoal e não retira o PT do Cenario politico, onde seguem as tratativas de composição e indicação de outro nome em substituição ao meu”, relata.

Por Régis Caio

O advogado Sávio Barbalho (PT) informou nesta sexta que desistiu de sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi.

Em uma carta aberta ele revela os motivos da desistência. “A indicação nasceu em um momento onde o cenário mundial era outro, quando ainda não estávamos assolados por esta pandemia. Referida situação mudou minha visão sobre este pleito, impondo limites aquilo que eu pensava sobre o desenvolvimento de uma campanha eleitoral, que permitisse conhecer ainda mais a realidade de cada um e uma das pessoas, em suas casas, suas ruas e bairros”, revela.

Sávio diz ainda que as tratativas com o PSD do pré-candidato Walter Júnior seguem próximas.

