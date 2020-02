Sávio Barbalho diz que buscar entendimento com PROS, PV e com o prefeito Laurez Avalie esse post Avalie esse post

O professor universitário e ex-presidente da UnirG, Sávio Barbalho (PT) disse que aproveitou o período de carnaval para fazer contatos com lideranças partidárias como Pedro Dias (PV), Josi Nunes (PROS) e que irá conversar também com o prefeito Laurez Moreira (PSDB).

por Wesley Silas

Para Sávio Barbalho (PT) a semana que antecedeu a sexta-feira de carnaval ele participou de várias tratativas com lideranças de vários grupo em busca de fortalecimento da sua pré-candidatura.

“Foram diversas tratativas tanto com as lideranças do partido bem como com lideranças locais, a exemplo de conversas Pedro Dias (PV) e com a ex-deputada Josi Nunes (Pros), ocorreram”, explicou.

Nas eleições de 2016, o grupo de Sávio apoiou a candidatura do prefeito Laurez Moreira e nestas eleições ele busca entendimento com as mais diversas lideranças do município no sentido de fecha em torno de um nome que agregue força.

“Até mesmo uma conversação com prefeito Laurez não está descartada. A ideia é intensificar esses contatos para mais adiante fechar em torno de um nome que se apresente com viabilidade maior”, concluiu.