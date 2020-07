Saúde da Mulher| Gurupi é contemplado com novo mamógrafo

O aparelho foi pedido pelo vereador André Caixeta (PSB) e atendido pela senadora Kátia Abreu (PP). Nos próximos dias o aparelho estará funcionando na Clínica da Mulher do município.

Por Régis Caio

Conforme explicou o vereador André Caixeta com o novo mamógrafo, as mulheres atendidas na rede municipal de saúde poderão realizar o exame preventivo ou mesmo para diagnóstico de câncer de mama sem a necessidade de sair do município. O aparelho já está sendo instalado na Clínica da Mulher de Gurupi e logo pessoas serão atendidas

“Gurupi conta apenas com um aparelho que é de responsabilidade do estado e com este novo vai desafogar os atendimentos. Existe uma demora muito grande para realizar uma mamografia em Gurupi, pois o aparelho que tem atende toda região sul e a fila de espera demora até seis meses”, disse o vereador.

Caixeta conta que fez este pedido para a senadora Kátia Abreu com o intuito de desafogar o atendimento deste exame. “Agradeço a senadora por atender esse importante pedido e destinar recurso para aquisição do Mamógrafo, que será de extrema importância no trabalho da saúde da mulher”, finaliza.