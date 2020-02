Sargento Jenilson busca apoio de “movimentos de Direita e de Centro” de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Com data marcada para entregar o PRTB, sigla que ele faz questão de citar o nome o vice-presidente da república, General Hamilton Mourão (PRTB), o vereador e sargento Jenilson anunciou que focará em sua pré-candidatura e o diretório municipal passará a ser presidido pelo Uemerson de Oliveira Coelho.

por Wesley Silas

Por sete anos o vereador Sargento Jenilson (PRTB) navegou na Câmara Municipal de Gurupi como um único político de oposição ao prefeito Laurez Moreira (PSDB). Para ele sua atuação como vereador e cidadão o credencia para disputar as eleições municipais e, para isso, ele conta com o apoio dos movimentos de Direita de Gurupi que fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Estamos agendando um momento com ele [General Hamilton Mourão – PRTB], virá ao Estado para dois eventos em março e em um deles queremos entregar a Honraria da Câmara”, disse.

Em seguida ele disse que trabalha para agregar os direitistas em defesa de sua pré-candidatura e que sairá da presidência do PRTB para “para poder me dedicar a pré-campanha e dá mais liberdade a mais nomes que queiram disputar essa vaga de pré-candidato a Prefeito pelo PRTB, principalmente com os vinculados ao PSL e movimentos de Direita e de Centro na Cidade”, disse.

Evento do PRTB

O convite do evento de filiação e de posse do novo presidente do Diretório do PRTB em Gurupi, Uemerson de Oliveira Coelho , leva os nomes vice-presidente da República General Hamilton Mourão, e do Vereador Sargento Jenilson. Acontecerá no dia 03 de Março(terça), as 19hs no Auditório da Câmara Municipal de Gurupi à Avenida Goiás, 2.880 – Centro (Prox. Parque Mutuca).

“O vice-presidente ainda não confirmou presença. O post com a imagem do nosso presidente Nacional de Honra é para fortalecer a proposta de um partido forte e com ideologia de defesa da pátria e da Família”, disse Jenilson.