Saques de auxílio emergencial de R$ 600, deixa Caixas de terminais de autoatendimento da Caixa sem dinheiro

Além da falta de dinheiro, muitos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal encontram-se com problemas técnicos. “Conseguimos falar com o superintendente da Caixa e ele explicou que por conta da grande procura de saques do auxílio emergencial do Governo Federal falta numerário (dinheiro em espécie) na cidade, tanto na Caixa como no Banco do Brasil”, disse o diretor do Núcleo de Atendimento de Gurupi, Gustavo Esperandio. Em Gurupi existem 11.227 famílias inscritas no Cadastro Único e 4.600 microempreendedores individuais que podem ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600,00.

por Wesley Silas

Na véspera de um feriadão de Tiradentes, em que a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo, os caixas eletrônicos de autoatendimento da Caixa na Goiás no Centro de Gurupi estão sem dinheiro, enquanto alguns sem funcionamento.

Segundo e diretor do Procon, Gustavo Esperandio, neste final de semana o problema agravou devido a grande movimentação de saques de auxílio emergencial do Governo Federal no valor de R$ 600,00, onde até duas pessoas da mesma família poderão receber.

“Conseguimos falar com o superintendente da Caixa e ele explicou que por conta da grande procura de saques do auxílio emergencial do Governo Federal falta numerário (dinheiro em espécie) na cidade, tanto na Caixa como no Banco do Brasil. Eles estão reunindo com a tesouraria dos bancos para ver o que pode fazer para repor estes valores. Disse ainda que na Caixa ainda tem dinheiro, mas é previsto faltar, mas amanhã (18/04) os caixas de autoatendimentos da Rua 10 com Avenida Goiás serão abastecidos. Enquanto a previsão de normalidade é na segunda-feira, 20”, disse Esperandio.

De acordo com o diretor do Núcleo de Atendimento de Gurupi, Gustavo Esperandio, o problema nos caixas eletrônicos é decorrente, e, somente nesta semana, o banco foi notificado duas vezes e na semana passada os caixas eletrônicos só foram abastecidos depois de reclamações no Procon.

Esperandio informou ainda que o banco já foi multado por diversas vezes, mas reincidência continua.

Números: 11.227 pessoas inscritas no Cadastro Único e 4.600 microempreendedores

Segundo o Relatório de Informações Sociais do Ministério das Cidades, no Tocantins existem 293.814 inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, deste 99.778 têm renda per capita família de R$ 89,00 e 37.883 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00. Enquanto em Gurupi, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em dezembro de 2019 era de 11.227, sendo 909 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 2.153 com renda com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00 e 4.448 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo.

Quem já está cadastrado no Cadastro Único, ou recebe o benefício Bolsa Família, receberá o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar, somando assim R$ 6.736.200,00 apenas em Gurupi. Também têm direito ao benefício Microempreendedor individual, contribuinte individual ou trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado. Atualmente existem, aproximadamente, 4.600 microempreendedores individuais cadastrados em Gurupi que também podem ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600,00, oferecido pelo Governo Federal.