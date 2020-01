Saneamento básico | BRK Ambiental continua governando contra a vontade dos gurupienses Avalie esse post Avalie esse post

“Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento”. Esta é uma frase do político norte-americano Abraham Lincoln, de origem humilde e ele foi 16ª presidente dos Estados Unidos se tornou um mártir na história daquele país por defender a igualdade e liberdade humana.

por Wesley Silas

Após 154 anos da morte de Abraham Lincoln, as pessoas continuam sendo governadas sem o próprio consentimento. Não só na política partidária, mas pelo peso de decisões e agressões de grandes empresas como a BRK Ambiental, empresa privada de saneamento básico do Brasil.

Em Gurupi, não há nada capaz de deter os abusos da BRK Ambiental, seja em cobranças absurdas dos valores dos seus serviços no fornecimento de água e esgoto, enquanto no Tocantins, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, como a de Gurupi tentaram estancar os abusos em CPIs, mas mesmo com a conclusão e relatórios entregues para órgão como o Ministério Público, Tribunal de Contas e Poder Executivo Municipal, as respostas para sociedade não chegaram, enquanto o lamaçal da água potável continua espalhado na cidade, exigindo dos representantes dos poderes uma reprimenda maior.

CPI da BRK Ambiental

Após 45 dias da entrega do relatório da CPI da BRK Ambiental pela Câmara Municipal de Gurupi, os consumidores não sabem se haverá correção na tarifação, recuperação da pavimentação – que passou a ser chamado “asfalto catapora” devido a abertura de buracos em diversos pontos da cidade, confirmando a má qualidade nos serviços.

Pelo “andar da carruagem” e pelo silêncio dos vereadores, a CPI corre o risco de “terminar em pizza”, pois os prazos de revisão da concessão ter expirado no mês de dezembro, conforme disse o presidente do CPI, vereador Sargento Jenilson. Naquela ocasião ele afirmou que o contrato de concessão prevê reavaliação de 10 em 10 anos e o plano de expansão de investimentos da BRK Ambiental finalizaria no dia 31 de dezembro, data que e iria reavaliar se os investimento desde 2013 até 2019 foram executados e esperava que dentre das tratativas de revisar a atual concessão de saneamento básico de Gurupi, constassem alterações a revisão tarifária com base nos investimentos, celebração de termo de cooperação entre a ATR e a Agência de Regulação Municipal para figurar dentro do contrato o poder de regulação e fiscalização municipal, etc….

Gurupienses sem liberdade de escolha de concessionária de água e esgoto

Denunciar abusos praticados pela BRK Ambiental é “chover no molhado”. Agora com a chegada do carnaval resta aos gurupienses entoarem a música Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, neste “império decadente, muito rico e incoerente” desta empresa que domina todos nós e mostra que aprendeu a convencer até mesmo os demais poderes republicanos.

Liberdade!, Liberdade!

Abre as asas sobre nós

E que a voz da igualdade

Seja sempre a nossa voz, mas eu digo que vem…