Salário em dia | Estado tranquiliza servidores e garante pagamento do salário no dia 02 de janeiro

Conforme o Governo do Tocantins, o pagamento não sairá no primeiro dia subsequente, dia 01 de janeiro, devido ao ferido, mas garantiu que no dia 02 os salários dos servidores estarão disponíveis das respectivas contas.

por Wesley Silas

Enquanto muitos Estados, como Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Sergipe e Piaui, enfrentam crises e escalonam o pagamento dos salários dos servidores em três vezes, o Governo do Tocantins conseguiu o equilíbrio fiscal e garantiu que o pagamento do salário de dezembro no primeiro dia útil do mês subsequente.

Salário em dia

O pagamento aconteceu depois que o Governo do Tocantins conseguir equilíbrio fiscal e superar problemas, de gestões anteriores, como atraso no pagamento nos salários do servidões que chegaram a ser pagos até no dia 12 após o mês trabalhado. Agora o Estado passou a pagar no primeiro dia útil do mês subsequente.

13º Salário

Outro exemplo no estado do Tocantins é o pagamento do 13º salário no mês do aniversário do servidor. Em janeiro os aniversariantes receberão os dois valores que deverá contribuir para pagamentos de materiais escolares, dentre outras despesas. Enquanto isso, muitos servidores de outros estados amargam crise financeiras de seus estados que não têm recursos para pagar o 13º salários.