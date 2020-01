Sala do Empreendedor de Gurupi informa que declaração anual de faturamento do MEI já pode ser feita Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente informa aos microempreendedores do município que a declaração anual do Simples Nacional já pode ser feita. O prazo iniciou no dia 02 de janeiro e vai até o dia 31 de maio e quem deixar de fazer a declaração ou enviar com atraso pagará multa.

por Redação

A declaração pode ser feita gratuitamente na Sala do Empreendedor, localizada na Prefeitura de Gurupi, na Rua 01 esquina com a Avenida Maranhão. Basta o microempreendedor levar o CNPJ, documentos pessoais e os valores dos rendimentos da empresa referentes a 2019. O MEI que não entregar a declaração no prazo pagará multa pelo atraso.

Segundo a atendente da Sala do Empreendedor, Camilla Lino, os microempreendedores devem ficar atentos com o prazo e não deixarem para última hora. “É importante que se faça o quanto antes a declaração para evitar imprevistos e contratempos, pois se caso a pessoa não consiga realizar a declaração até o prazo estabelecido, ela fica com restrições perante a Receita Federal, além de ter que pagar multa”, ressaltou Camila.

Alvará

Os microempreendedores também precisam renovar o Alvará de funcionamento. Para isso precisam também se dirigir à Sala do Empreendedor munidos do CNPJ, documentos pessoais e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros.

Atualmente há mais de três mil microempreendedores individuais cadastrados no município. A Sala do Empreendedor de Gurupi atende de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18h. Para mais informações, o MEI pode ligar no telefone: 3315-0026.