Rússia afirma que vacina contra o coronavírus deverá ser lançada em agosto

A vacina foi criada pelo Instituto Gamaleya, com sede em Moscou. Conforme o governo russo, ela será distribuída primeiro aos profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia e, depois, à população. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (28) pela CNN .

O governo da Rússia afirmou que deve lançar uma vacina contra o coronavírus em agosto. Autoridades do país disseram que trabalham para que o medicamento seja aprovado até o dia 10 do próximo mês.

No entanto, segundo a reportagem, a Rússia não divulgou dados científicos sobre os testes de vacinas e não é possível verificar sua segurança e eficácia. Há preocupação também com a possibilidade de que o teste em humanos ainda esteja incompleto. Atualmente, há vacinas sendo testadas pelo mundo, algumas delas já na terceira fase. A vacina russa, no entanto, continua na segunda etapa, de acordo com a matéria.