Ruraltins informa que presidente passa bem após acidente na TO-80

Segundo o órgão, Thiago Dourado e o motorista passam bem e já receberam os primeiros atendimentos na cidade de Dianópolis.

Da Redação

O Instituto Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS) esclareceu que na manhã desta terça-feira, 10, o presidente do órgão, Thiago Dourado, e o motorista José Borges se envolveram em um acidente de veículo, quando trafegavam pela rodovia TO -80,no trecho entre Natividade e Almas.

“Ambos passam bem e já receberam os primeiros atendimentos na cidade de Dianópolis. O gestor segue acompanhando o Governador Mauro Carlesse na entrega das obras de reconstrução asfáltica no sudeste do Tocantins”, informou o Ruraltins.