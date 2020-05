Ruraltins entrega cestas nesta quinta (21) em assentamentos do sul do Estado

As equipes do Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), realizam nesta quinta (21) as entregas de cestas básicas a moradores de assentamentos rurais da região sul do estado.

Por Régis Caio

A entrega de cestas básicas será nesta quinta em todos os assentamentos do sul do estado depois do governo ter concluído o bico do papagaio.

“No Bico, Consolidamos a incrível meta de entregar 1 cesta a cada 50 segundos com 24 carros em 147 Assentamentos, atendendo 26 cidades e 7569 Famílias”, disse Thiago Dourado presidente do Ruraltins.

Rota Palmeirópolis:

497 Famílias

13 Assentamentos

3 Cidades:

Jaú, São Salvador, Talismã

Rota Formoso:

1426 Famílias

18 Assentamentos

3 Cidades:

Formoso, Sandolandia, Araguaçu

Rota Gurupi:

919 Famílias,

9 Assentamentos,

6 Cidades:

Cariri, Crixas, Duere, Gurupi, Peixe, Sucupira

Totalizando 3449 Famílias na região Sul, 45 Assentamentos, 16 Cidades que possuem assentamentos.