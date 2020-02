Rodovias no Jalapão recebem serviços de patrolamento e recuperação em pontos críticos Avalie esse post Avalie esse post

Equipes da Ageto estão realizando serviços de patrolamento e recuperação em pontos críticos para garantir a trafegabilidade

por Redação

As rodovias do Jalapão estão recebendo atenção especial do Governo do Estado, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade em trechos de vias estaduais que passam pela região, que é um dos principais polos turísticos do Tocantins por abrigar diversas belezas naturais.

Dentre os trechos que receberam a manutenção da Ageto estão a TO-255, entre o município de Mateiros e o Rio Galhão, próximo à divisa com o Estado da Bahia, com os serviços de cascalhamento e patrolamento; a TO-110, entre os municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins, com os serviços de patrolamento e recuperação em pontos críticos; e ainda, TO-255, entre o município de Mateiros e a ponte sobre o Rio Novo, com os serviços de patrolamento e recuperação em pontos críticos.

De acordo com o coordenador da Residência Rodoviária da Ageto de Dianópolis, Leandro Araújo, os serviços de manutenção na TO-030, entre os municípios de São Félix do Tocantins e Novo Acordo, foram iniciados nessa quinta-feira, 13. “A residência de Dianópolis está fazendo intervenção nos pontos críticos e patrolamento na rodovia, no sentido São Félix a Novo Acordo; e a Residência de Porto Nacional está fazendo o mesmo serviço, só que no sentido Novo Acordo a São Félix”, destaca.

O coordenador reforça ainda que a equipe da Residência de Dianópolis deve permanecer fazendo intervenções com intuito de melhorar a trafegabilidade em trechos de rodovias estaduais da região do Jalapão pelos próximos 30 dias. “O período chuvoso atrapalha os serviços das equipes nos lugares de atoleiros, pois é uma região ruim de cascalho”, acrescenta.

A Residência Rodoviária de Porto Nacional está realizando o patrolamento da TO-030, sentido Novo Acordo a São Félix do Tocantins. O coordenador da Residência Geraldo Majella explica que a equipe deve ficar na região até a conclusão dos trabalhos no trecho. “Apesar das chuvas, o serviço está fluindo”, informa. A manutenção foi iniciada nesta semana.

Além disso, a Residência Rodoviária de Guaraí finalizou os trabalhos de patrolamento e correção em pontos críticos da TO-245, de Lizarda até o entroncamento da TO-020. A equipe segue no momento dando continuidade à manutenção da TO-020, trecho do entroncamento até o município de Novo Acordo. Ao todo, serão quase 139 km que receberão intervenção da equipe.

A secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarin, destaca que a intensificação na manutenção das rodovias é um compromisso do Governo do Estado com os moradores e os turistas que visitam a região. “Devido às características do solo da região, é um desafio manter a trafegabilidade viária do Jalapão, mas o Governo está empenhado em buscar recursos que viabilizem projetos de pavimentação asfáltica, melhorando o acesso aos municípios e aos atrativos da região”, pontua.