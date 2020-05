Rodovias na região central do Estado recebem serviços de tapa-buracos, roçagem e patrolamento

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando os serviços de tapa-buracos, roçagem e patrolamento em trechos de cinco rodovias estaduais, totalizando quase 200 km de vias a serem recuperadas. Os serviços já foram iniciados e, quando concluídos, vão contribuir para a trafegabilidade viária.

por Redação

As equipes da Residência Rodoviária de Porto Nacional estão realizando os serviços de tapa-buracos na TO-020, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro, trecho com cerca de 60 km; e na TO-445, entre Lajeado e Miracema do Tocantins, com 21 km de extensão . Já no trecho de 45 km de Taquaruçu a Santa Tereza do Tocantins, na TO-030, além de tapa-buracos, está sendo executado o serviço de roçagem mecânica.

Ainda, na TO-040, do entroncamento da TO-255 com o da TO-262, próximo aos municípios de Monte do Carmo e Silvanópolis, uma equipe está realizando o serviço de patrolamento nos pontos críticos dos 62 km de estrada rural e trabalhando na recuperação do aterro da ponte sobre o córrego Volta da Serra.

“As equipes de manutenção do Governo estão mantendo uma agenda intensa de trabalhos para intervir nas rodovias que precisam de atenção, especialmente, com as erosões do período de chuvas. Findada essa estação, nosso pessoal terá margem para atuar em outros trechos com os serviços de manutenção e de recuperação”, frisou a secretária da Infraestrutura, Juliana Passarin.

Trecho concluído

Nessa segunda-feira, 4, uma equipe da Residência Rodoviária de Porto Nacional concluiu os serviços de tapa-buracos realizados no Anel Viário do perímetro urbano de Porto Nacional, na TO-050. A equipe segue agora no serviço de roçagem manual na ponte sobre o Rio Tocantins no município, na TO-225.