Roberto Sampaio ameaça reeleição do prefeito Paulo Antônio em Alvorada 

O ex-secretário de saúde de Alvorada, Roberto Sampaio, foi um dos nomes fortes e conselheiro no resultado da gestão do atual prefeito, Paulo Antônio (PSDB), mas não teve seu trabalho reconhecido, disse que foi perseguido e por sentimentos avessos aos interesses do atual gestor foi escanteado e se tornou um dos principais nomes da oposição. Agora articula um projeto de gestão e defende a coalizão de nomes tradicionais da política de Alvorada.

por Wesley Silas

Segundo Roberto Sampaio, no momento participam da construção da disputa eleitoral em Alvorada quatro pré-candidatos; mas, há consenso para afunilar e robustecer a oposição ao atual prefeito. Para isso, Sampaio busca entendimento na união com o tenente Lemos ligado ao vice-governador Wanderlei Barbosa e com os ex-prefeitos Reginaldo e José Wached.

“Nosso nome é bom, leve e foi reconhecido depois das perseguições das transferências que tive. As pessoas não aceitam mais este tipo de política de coronelismo e de perseguição” disse Sampaio ao defender que ele, como militar, chegou a ser exonerado e transferido da cidade após os resultados positivos na sua gestão na Secretário Municipal de Saúde em Alvorada em que o atual prefeito teria se sentido ameaçado politicamente.

Após as perseguições ao trabalho de Sampaio na saúde, ele teve apoio de diversos secretários municipais de saúde. Um exemplo foi por meio de uma nota de Repúdio publicado por secretários municipais que saíram em sua defesa como presidente Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-TO) após ele ser exonerado pelo prefeito Paulo Antônio; se tornando assim, naturalmente, o principal nome da oposição ao atual gestor que, até então, navegava em águas calmas à sua reeleição.

“Tenho consciência que dei grande contribuição na saúde Alvorada e o meu nome está sendo conclamado por grande parte da população. Tenho consciência de que não será uma eleição fácil porque trabalho com política há mais de 16 anos, mas, tenho uma rejeição muito baixa com chances de crescer.

Entre as ações de Sampaio estão os resultados na transformação de saúde de Alvorada a exemplo da UBS Raimundo Rosa que foi transformada por meio da sua intervenção e foi usado como um dos primeiros destaque na gestão de Paulo Antônio.

Enfim, os acontecimentos em Alvorada leva os políticos refletirem que em ano eleitoral, até o fechamento da última urna, tudo é incerto e como disse Ulysses Guimarães: “política é como nuvem: você olha, e ela está de um jeito. Você olha de novo, e ela já mudou”.