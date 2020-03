Reviravolta em Palmas, Wanderley Barbosa desiste e deverá anunciar apoio a Cinthia Ribeiro Avalie esse post Avalie esse post

Informações de bastidores apontam desistência de Wanderlei Barbosa (PTB) da pré-candidatura a prefeitura de Palmas e abertura de espaço para seu irmão, o presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, seja o candidato a vice-prefeito na chapa da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB).

por Wesley Silas

Conforme uma fonte do Portal Atitude na semana passada os 19 vereadores de Palmas chegaram a criar um grupo de whatsapp com o nome “Um de nós tem que ser vice”. Até então os nomes mais cotados seriam o vereadores Lúcio Campelo (Sem Partido) ou Major Negreiro (PSB), por aproximação com a prefeita na Câmara de Palmas decorrente ao apoio no parlamento municipal ao governo de Cinthia Ribeiro.

Fortalecimento de Marilon Barbosa

Apesar de ainda não ser oficial, a desistência da pré-candidatura do vice-governador Wanderlei Barbosa à prefeitura de Palmas e de uma suposta desvinculação do Palácio Araguaia fez com que as conversas mudassem de rumo no sentido de aproximação e apoio à reeleição da prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB). Conforme uma fonte do Portal Atitude em Palmas, as conversas estão adiantadas para que o seu irmão Marilon Barbosa (PSB) – presidente da Câmara de Vereadores de Palmas deverá ser anunciado como pré-candidato a vice-prefeito de Cinthia Ribeiro.