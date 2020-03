Resultado de teste do COVID-19 no secretário Tom Lyra dá negativo

O secretário da Indústria, Comércios e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, testou negativo para o novo coronavírus (Covid-19), realizado nesta terça-feira, 24, no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), sendo o resultado divulgado no mesmo dia. Ele se encontra em quarentena após retornar da Europa, onde cumpria agenda oficial.

da Redação

Tom Lyra, retornou de viagem no dia 17 de março, sem apresentar nenhum sintoma correspondente e indicativo do novo coronavírus, apesar de ser registrado elevados casos da Covid-19 em diversos países da Europa.

“Ao chegar em Palmas, fui orientado pelo secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, e, atendendo as orientações Comitê de Crise para prevenção do vírus Covid-19, permaneci em quarentena preventiva em minha residência. Com o resultado do exame negativo, e sem apresentar nenhum sintoma da doença, estou me sentindo muito bem e apto para retornar ao trabalho”, comemora Lyra.

Entenda

Tom Lyra viajou para a Europa no último dia 3 de março, para participar da ITB Berlim e da BTL Lisboa, importantes feiras internacionais de turismo, que foram canceladas em função da expansão do novo coronavírus. No entanto, manteve sua agenda já paralela de visitas já programada anteriormente, algumas delas na companhia da comitiva do Ministério do Turismo.

Na Alemanha, o secretário visitou empresas de turismo em Berlim, para divulgar as sete regiões turísticas do Estado.

Em Paris, reunião na embaixada Brasileira e também na ATEUT Francesa sobre divulgação dos novos materiais turísticos do roteiro descubra o Tocantins bem como vídeos promocionais.

Em Lisboa, o secretário participou da assinatura do Protocolo de Entendimento para implementação do Programa Revive Brasil, no Ministério da Economia de Portugal, visitou a Escola de Turismo de Portugal, a TV Record Portugal e participou de programação na Embaixada Brasileira na capital lusitana acompanhando do ministro do turismo do Brasil.