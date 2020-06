Representantes de 27 jornais no Tocantins publicam Carta Aberta aos Governantes do Tocantins

Em carta assinada por 19 empresas de comunicação que fazem parte da AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação e outros 07 jornais não associado, publicaram na manhã desta quinta-feira, 18, uma carta destacando o papel social da imprensa em tempo de pandemia e a queda da receita dos veículos de comunicação com pedido de sensibilização para que as empresas não fechem e continuem cumprindo seu papel social. “Do contrário vamos ver empresas fechando, profissionais sendo demitidos”, diz.

por Wesley Silas

Os veículos de comunicação são considerados para-brisas em todos os momentos de crise e neste momento de pandemia não é diferente, apesar de ser a fonte mais confiável no cenário de colapso do novo coronavírus e o exercício da profissão é um serviço fundamental, conforme mostrou pesquisa recente do Instituto Datafolha. Nesta linha, a AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação alerta os governantes do Tocantins sobre a situação enfrentada pelas empresas.

Imprensa livre e forte

Escassez de recursos

Levando em consideração que o CNPJ de um veículo de comunicação não é diferente das demais empresas e se não der lucro são obrigados a fecharem suas portas, os empreendedores da comunicação social faz um alerta sobre a escassez de recursos.

Remanejamento de recursos

Na carta as empresa pedem que os governantes, principalmente dos poderes Executivo e Legislativo, se sensibilizem e colaborem para encontrar uma solução para este problema.

Destaca ainda a necessidade da finalização do processo de licitação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmas, que já dura nove meses. “Tão importante quanto, por todos os motivos elencados acima”.

CARTA ABERTA AOS GOVERNANTES DO TOCANTINS

A imprensa é um serviço essencial nessa pandemia, assim como médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais militares. Não é só falácia nem proselitismo pois está reconhecida em lei. Não os blogueiros alinhados com o pensamento de determinado grupo político, nem os sites de fake News que buscam destruir reputações e construir narrativas. Mas o jornalismo profissional, feito por veículos de comunicação que há décadas estão no Tocantins e que têm compromisso com a verdade, com a apuração honesta e divulgação dos fatos da forma mais imparcial possível.

A imprensa livre e forte é essencial para informar através de fontes oficiais e confiáveis, o que ocorre em meio à maior crise sanitária e financeira dos últimos 100 anos. Temos a obrigação com o nosso público de divulgar tanto os fatos positivos, quanto os fatos negativos acerca dos poderes constituídos e da sociedade civil organizada e que medidas estão sendo tomadas para resolver os gravíssimos problemas que vimos enfrentando.

Dito isso, nos preocupa sobremaneira a escassez dos recursos públicos voltados para o setor, tanto com relação às campanhas publicitárias, que complementam a função de informar à população e ao mesmo tempo são uma importante fonte de receita para que os veículos profissionais de comunicação continuem oferecendo um trabalho de qualidade, quanto as linhas de crédito, fundamentais para que atravessemos esta pandemia sem demitir nossos funcionários, que se arriscam diariamente para levar as notícias aos leitores, ouvintes e telespectadores

Assim sendo, pedimos a sensibilidade dos nossos governantes, principalmente dos poderes Executivo e Legislativo para encontrar uma solução para este problema. Do contrário vamos ver empresas fechando, profissionais sendo demitidos e os gabinetes do ódio tomando conta do cenário da comunicação, com consequências imprevisíveis, principalmente para os mandatários do Estado.

O remanejamento de recursos para a Comunicação Social é fundamental para que continuemos desenvolvendo o nosso trabalho com qualidade, isenção, honestidade e imparcialidade necessários ao povo tocantinense de norte a sul do estado.

Da mesma forma, se faz necessária a finalização do processo de licitação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmas, que já dura nove meses. Tão importante quanto, por todos os motivos elencados acima.

Palmas-TO, 17 de junho de 2020.

Assinam os seguintes membros da AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação, através dos seus representantes,

Márcio Rocha – Folha Capital

Maju Cotrim – Gazeta do Cerrado

Arnaldo Filho – AF Notícias

Alex Câmara – Orla Notícias

Wibergson Gomes – O Girassol

Fátima Fernandes – Portal Stylo

Hércules Dias – Portal HD

Sérgio Barbosa – Portal Agora-TO

Joana Castro – O Jornal

Edson Rodrigues – Paralelo 13

Alessandro Ferreira – Agência Tocantins

Paulo Palmares – A Voz do Bico

Fred Alves – Centro Norte Notícias

Ricardo Fernandes / Eduardo Gomes – Diário Tocantinense

Wesley Silas – Portal Atitude

Tasso Antônio – Folha do Bico

Bruno Alves Gomes – Bico 24h

Raimundo Lira – Poptvnews

Jaciara Barros – Portal Jaciara Barros

Assinam ainda os seguintes veículos não integrantes da AVECOM, através dos seus representantes.

Marcos Pimenta – Rádio Líder FM

Marcelo Macedo – Sucesso FM

João Victor – Gazeta Tocantinia

Antônio Reis – Portal Gazeta do Bico e Rádio FM Fênix

Raimundo Silva de Oliveira – Sistema Dimensão FM

Saulo Póvoa – BR FM Alvorada

Bernardino Rodrigues de Sousa – Tribuna do Interior