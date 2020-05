Representantes da Embrapa comentam sobre a possibilidades de implantar tanques redes nos lagos da hidrelétricas de Peixe e São Salvador

Durante entrevista coletiva na abertura da Agrotins, o Portal Atitude questionou o presidente da Embrapa Dr. Celso Moretti sobre os projetos de implantação de tanques redes nos lagos da duas hidrelétrica. Segundo a Embrapa Pesca e Aquicultura há protocolos para o cultivo e manejo e estudo de viabilidade econômica para produção de tilápia e tambaqui em tanques rede.

por Wesley Silas

A pedido do presidente da Embrapa Dr. Celso Moretti , o chefe Geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Alexandre Freitas, conversou com o Portal Atitude sobre a importância de apoiar a implantação de tanques redes de peixes nos lagos das Usinas Hidrelétricas de Peixe e São Salvador para fomentar a economia dos ribeirinhos e minimizar a pesca predatória.

Segundo Alexandre Freitas a Embrapa desenvolveu um projeto para definir um modelo para estimar a capacidade de suporte para piscicultura em tanques rede no Reservatório de Peixe e São Salvador no Tocantins.

“Os resultados foram apresentados ao MAPA, responsável pela política de desenvolvimento da aquicultura em águas da união e para a Agência Nacional de Águas (ANA), responsável pela outorga para servir de subsídios para as políticas públicas”, disse.

Ele explicou ainda que Embrapa vem trabalhando com o estabelecimento de protocolos para o cultivo e manejo, além de estudo de viabilidade econômica para produção de tilápia e tambaqui em tanques rede de forma auxiliar os empreendedores e pescadores que pretendem ingressar nessa atividade no Tocantins.

“Essas tecnologias e informações irão subsidiar as ações de fomento dos órgãos responsáveis pelo estímulo à atividade e no desenvolvimento da piscicultura no estado”, explicou.