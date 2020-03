Remédio desenvolvido no Japão tem efeito positivo em teste contra o coronavírus 4 (80%) 1 vote (80%)vote

Cerca de 80 pacientes medicados com o remédio Avigan tiveram melhora rápida e eliminaram o vírus do organismo rápida.

por Wesley Silas

Segundo informações do jornalista Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, testes preliminares feitos com um pequeno grupo de pacientes da China com o medicamento desenvolvido para combater outras doenças virais pode ter efeitos positivos conta a pandemia do Covid-19.

“Trata-se do favipiravir, produzido comercialmente no Japão com o nome de Avigan. O fármaco ainda não tem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), não podendo, portanto, ser vendido no Brasil. Hoje, ele é produzido apenas sob demanda no país onde foi desenvolvido”, aponta do jornalista com informações da agência de notícia Reuters.