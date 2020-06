Relton de Oliveira assume o Ciretrans de Gurupi

Antes de assumir este cargo, Relton era diretor do Sine de Gurupi.

Por Régis Caio

O administrador Relton de Oliveira é o novo Diretor de Postos de Atendimentos e Ciretrans de Gurupi, vinculado ao Detran estadual. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado no dia 17 de junho.

“Assumi este desafio no Ciretran de Gurupi e espero contribuir muito nesta gestão, para mim é um novo ciclo na carreira”, disse o novo diretor para o Portal Atitude.

Antes de assumir este cargo, Relton estava a frente do Sine de Gurupi, ligado a Secretaria Estadual de Ação Social.