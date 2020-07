Relatório Situacional aponta que 732 profissionais da saúde foram contaminados com a Covid-19 no Tocantins

Desde o início da pandemia, os técnicos em enfermagem são os profissionais que mais foram contaminados com a Covid-19, seguido por enfermeiros, auxiliar de enfermagem e médicos. Os dados são do dia 17 de julho.

por Wesley Silas

Conforme o relatório um médico e um técnico em radiologia foram a óbito neste período de pandemia da Covid-19 no Tocantins. Outros 732 profissionais foram contaminados, destes 592 estão recuperados e 219 estão em isolamento. O número de pessoas afastadas suspeitas de contaminação e retornaram ao trabalha chegou a 1.431.

Dados do dia 17 de julho extraídos do sistema de monitoramento alimentado pelos RHs e NASSTs dos estabelecimentos de Saúde do Estado, mostram que até aquele dia 280 técnicos em Enfermagem foram contaminados, destes 223 estão recuperados; 105 enfermeiros, 100 auxiliares de enfermagem, 65 médicos, 43 auxiliares de Serviço de Saúde, 16 fisioterapeutas, 11 assistentes sociais e 09 assistentes administrativos, 08 auxiliares de serviços gerais e 08 psicólogos. Totalizando 732 casos confirmados, deste 592 recuperados, 219 estão em isolamento e 1.431 retornaram ao trabalho após serem afastado por suspeita de contaminação.

Os dados mostram ainda que 332 servidores do Hospital Regional de Araguaína foram contaminados, 109 no Hospital Geral de Palmas, 46 no Hospital de Referência de Augustinópolis e até o dia 17 de julho foram confirmados no Hospital Regional de Gurupi 28 casos, recuperados 20 e 15 pessoas estavam afastadas naquele dia, com aumento considerável nos últimos dois dias, conforme mostrou o Banco do Sistema de Gestão de Recursos Humanos deste domingo.