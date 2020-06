Relatório mostra diferença de casos da Covid-19 nos extremos do Tocantins; crescimento de casos em GO e MT servem como alerta para região sul do TO

A influência da divisa do norte do Tocantins com os estados do Pará que saltou de 7.348 casos e 672 óbitos no dia 10 de maio para 69.224 casos e 4.201 óbitos neste domingo, 14, e Maranhão que no dia 10 de maio foi contabilizado 8.144 casos e 399 óbitos e hoje foram registrados 59.850 e 1.467 óbitos, coincidentemente repete na região norte do Tocantins que acumula 74,6% do total de casos do Tocantins. No entanto, a região sul o número representa 6.6% do total, porém presencia um momento sensível, caso o número de contaminação exploda como aconteceu em Goiás e Mato Grosso nos últimos dias depois de ultrapassar o Tocantins, conforme mostra o comparativo produzido pelo Portal Atitude.

por Wesley Silas

O último Relatório Situacional de Enfrentamento (confira aqui no link) à COVID-19 produzido pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins mostra que Araguaína concentra 41,44% do total de casos, Palmas 13.67% e Gurupi aparece com 2,11%. Municípios da região Norte do Tocantins como Xambioá representa 4,52% dos casos, Tocantinópolis 2.91% e Nova Olinda 2,65%, conforme mostra o mapa do relatório:

A explosão de casos nos estados que fazem divisa com o Tocantins na região norte do Estado, como Maranhão e Pará, conforme mostra o comparativo abaixo, coincide com os crescimento do número de casos e óbitos na região norte do Estado.

Diante o afrouxamento das medidas de isolamento social nos estados de Goiás e Mato Grosso que tiveram números de casos e de mortes elevados nos últimos dias e Goiás, chegou a ultrapassar o Tocantins, conforme mostra o comparativo abaixo, são fatores que servem de alerta para a região sul do Tocantins.

Confira aqui (link) o último Boletim Epidemiológico do Tocantins.

Distribuição em 22 municípios do Tocantins, entre os 103 que tiveram casos confirmados e óbitos por COVID-19, segundo município de residência. Tocantins, 2020.

.Distribuição dos óbitos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.