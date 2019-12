Reitoria da Unirg explica que instituição é avaliada pelo Conselho Estadual e não pelo MEC 1 (20%) 1 vote (20%)vote

A Reitoria da Universidade de Gurupi (Unirg) publicou uma nota à comunidade esclarecendo as informações divulgadas por meio da reportagem veiculada no blog AF notícias, em relação à expansão da instituição para a cidade de Paraíso e região do Bico do Papagaio no estado do Tocantins.

Por Régis Caio

A reportagem fala que a instituição esbarrou no conceito insatisfatório no Índice Geral de Cursos (IGC), avaliação feita pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

No entanto, a reitoria da Universidade divulgou uma nota esclarecendo sobre este assunto. “a UnirG é uma Instituição de Ensino Superior Pública Municipal (IES) e, portanto, é avaliada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e não pelo Ministério da Educação”, destaca a reitoria.

Confira a nota

A Reitoria da Universidade de Gurupi-TO publica nota à comunidade esclarecendo as informações divulgadas por meio da reportagem veiculada no blog AF notícias, em relação à expansão da UnirG para a cidade de Paraíso e região do Bico do Papagaio no estado do Tocantins:

– a UnirG é uma Instituição de Ensino Superior Pública Municipal (IES) e, portanto, é avaliada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e não pelo Ministério da Educação;

– o resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) referente à UnirG, publicado pelo Ministério da Educação, considera a média ponderada do Conceito Preliminar de Curso (CPC) pelo número de matrículas dos últimos três anos e não considera a nota de avaliação emitida pelo CEE e, por isso, o IGC atribuído à Universidade de Gurupi pelo MEC é parcial. Portanto, não se deve considerar a IES com um desempenho insatisfatório em qualidade de ensino de graduação e pós-graduação.

É válido ressaltar que o IGC foi considerado pela CONAES um indicador que não representa fielmente a performance de uma IES, pois é oriundo dos conceitos preliminares dos cursos, devendo ser extintos a partir de 2020 pelo INEP. Os indicadores de qualidade de cursos e de uma IES de maior representatividade são o CC (Conceito de Cursos) e o CI (Conceito Institucional), no caso da UnirG, ambos outorgados por comissões de avaliações do CEE-TO através de verificação in loco, no caso todos recebidos entre 3 e 4.

Uma das metas institucionais constante no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é a criação de campus fora de sede nos termos do decreto 9235/2017 com cursos presenciais já existentes em seu portfólio de sede, dependendo somente da aprovação do Conselho Superior Acadêmico da instituição (CONSUP) e autorização do Conselho Estadual de Educação e não do MEC.

A Universidade de Gurupi, que tem 34 anos de tradição no estado do Tocantins, reafirma a continuidade de suas ações de crescimento e expansão em cumprimento ao PDI e em atendimento à missão institucional que é Ser uma Universidade comprometida com o desenvolvimento regional e a produção de conhecimento com qualidade, por meio da ciência e da inovação.

Diante disso, afirmamos que a cada dia, por meio do esforço contínuo como um centro de excelência acadêmica nos cenários regional, nacional e internacional, continuamos contribuindo e colaborando para a construção de uma sociedade justa e democrática e para a defesa da qualidade da vida.

Sara Falcão de Sousa

Reitora da Universidade de Gurupi

Américo Ricardo Moreira de Almeida

Vice-Reitor da Universidade de Gurupi

Eduardo Fernandes de Miranda

Pró-Reitor De Graduação e Extensão

Rise Consolação Iuata Costa

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação