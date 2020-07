Região sul | Gurupi registra dois novos óbitos e Araguaçu suspende consulta físicas de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19

Sem liberação de resultado do Lacen, Gurupi registra quatro novos resultados positivos por meio de testes rápidos e 274 suspeitos aguardam resultados de exames. Em Araguaçu, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os médicos responsáveis pelo atendimento da Covid-19 no município encontram-se “impossibilitados de consultar fisicamente os pacientes com suspeita ou confirmados devido a contaminação da Covid-19”. As consultas de pessoas suspeitas da Covid, serão feitas via WhatsApp ou videoconferência.

por Wesley Silas

Gurupi passou a contabilizar nesta segunda-feira, 20, 563 confirmados, destes 259 pessoas estão curadas, 297 em tratamento, 274 suspeitos e dois novos óbitos, totalizando 07 óbitos. As informações acontecem no momento em taxa de Ocupação de Leitos Covid-19 mostrado pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que 80% dos leitos de UTI Covid-19 encontram-se ocupados e a cidade registrou dois novos óbitos.

Conforme o Comitê Gestor de prevenção ao Coronavírus em Gurupi um homem de 62 anos, que estava internado na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi desde o dia 03 de julho, não resistiu. Ele era hipertenso e portador de doenças cardiovasculares crônicas. O segundo óbito foi o senhor de 73 anos que foi internado com suspeita de Covid-19 e posteriormente confirmada a doença. Ele era hipertenso e diabético.

O Comitê Gestor de prevenção ao Coronavírus em Gurupi informou ainda que o Laboratório Central do Estado (Lacen) não liberou resultado de exames de pacientes de Gurupi. Por sua vez, o Lacen informou que a falta de consolidação dos novos casos acontece devido à manutenção corretiva nos sistemas oficiais de notificação do Ministério da Saúde.

“Devido à manutenção corretiva nos sistemas oficiais de notificação do Ministério da Saúde, não foi possível consolidar com precisão os casos novos da Covid-19 desde o dia 16 de julho, conforme relatado no Boletim, considerando que os municípios não estão tendo acesso ao sistema para alimentação dos dados”, informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que notificou o Ministério da Saúde, que está buscando solução para regularidade dos sistemas..

Sem atendimento físico em Araguaçu

Em meio ao aumento de contágio de profissionais de saúde com a Covid-19, a Secretaria Municipal de Araguaçu, informou nesta segunda-feira, 20, que “os médicos responsáveis pelos atendimentos no município de casos da Covid-19 encontram-se impossibilitados de consultar fisicamente os pacientes com suspeitas/confirmados, e a seus familiares, durante o período de 20 a 31 de julho de 2020, devido a contaminação com a SARS-COV2”. O município já registrou 148 casos, destes 129 estão recuperados e 04 óbitos.