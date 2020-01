Região sul | Em busca de conquista de espaço para 2022, Laurez inicia 2020 com crítica a Carlesse 1 (20%) 1 vote (20%)vote

Com frases como “Quem quiser ser o próximo governador vai ter que ganhar de mim”, o prefeito Laurez Moreira (PSDB) começou o ano de 2020, quando acontece as eleições municipais preparando terreno para 2022. Um dos seus grandes obstáculos políticos na região sul, que ele já começou a minar, é o governador Mauro Carlesse (DEM). Apesar de não poder se reeleger, Carlesse pretende atuar forte na campanha das eleições municipais deste ano para fortalecer o seu nome para concorrer o único cargo de senador em 2022, ocupado hoje pela aliada do prefeito Laurez, senadora Kátia Abreu (PDT).

por Wesley Silas

Em recente entrevista ao Portal Atitude, a concessionária Porto Seco Centro-Oeste, comentou sobre o lobby que está sendo criado em Goiás para que a única plataforma logística multimodal da Ferrovia Norte-Sul, entre o trecho da cidade de Porto Nacional (TO) ao o município de Estrela D’Oeste (SP) será instalada na cidade de Rio Verde (GO).

Para o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, impactos como não previsão da duplicação da BR-153 no Tocantins e a suposta transferência do Pátio Multimodal de Gurupi para o Estado de Goiás será falta de articulação do governador Mauro Carlesse.

“Eu entendo que o governo do Tocantins tem que se articular de uma maneira melhor para que a gente não fica para trás nas coisas. Estou vendo o Estado de Goiás bem articulado”, disse o prefeito. Ouça abaixo a íntegra do áudio da fala do prefeito:

Depois de uma período de trégua com o governador Mauro Carlesse (DEM), o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB), tem alfinetado o governo Estado com desafios para mostrar as obras na região sul, comparativos da situação fiscal entre o Estado e o município, durante a assinatura do contrato da construção do Centro de Atividades do Sesc, ocasião em que ele verbalizou que a situação fiscal do município estaria AAA, enquanto a do Estado estaria na letra D e C, críticas ao governo durante o programa “Tocantins – Catarata Zero” e por último foi a entrevista ao site Gazeta do Cerrado em que o prefeito reafirmou o que tem dito nas reuniões em Gurupi.

Resposta do Governo

Em resposta as críticas do prefeito Laurez, o líder do governo na AL, deputado Gleydson Nato disse que o prefeito estaria “apostando tudo no último ano de mandato e usa o nome do Governador pra aparecer na mídia”. Para Nato, a reação do prefeito seria “um tipo de cegueira proposital para marcar território eleitoral. O prefeito é um político tradicional e não vê com bons olhos a mudança de líderes no cenário político do Tocantins”. Ele também citou o exemplo da construção do Hospital Geral de Gurupi. “Se o prefeito passar pela S-15 e colocar um óculos de grau, com certeza vai pensar diferente. Vamos inaugurar a primeira etapa em setembro. Estamos tranquilos, a eleição para Governo está bem distante e não estamos preocupados nenhum pouco com ela”.

Conforme mostra o vídeo abaixo, em 2019 o prefeito Laurez e o governador Carlesse sinalizaram trégua, mas com o aproximar das eleições de 2020 a situação reverteu.

Mostrar trabalho para conseguir a confiança do eleitor

O lado positivo dos embates políticos em Gurupi no período do final de 2019 para o início de 2020 são que velhos problemas de promessas de décadas de palanques começaram a ser resolvidos. Um deles é a reforma do Mercado Municipal da Rua 07, por meio da senadora Kátia Abreu, e a Feira da Rua 13 feito com recursos próprio do município, as reformas do estádio Resendão e do Ginásio de Esportes que agora estão sendo feitos pelo Governo do Estado e depois que a senadora Kátia Abreu ter criticado o Estado dito que o governo de Laurez não recebeu R$ 1,00 do estado e declarar que não aceitaria nenhum outro parlamentar pôr o dedo no parque Línear do Pouso do Meio e pediu seus colegas a “cantar em outra freguesia”. O senador Eduardo Gomes (MDB) noticiou, aproximadamente, R$ 5 milhões para expansão do Ceasa e viabilizou R$ 12,5 milhões com o Ministério da Cidadania para implantação da Estação de Cidadania e R$ 12 milhões para a construção do Parque Pouso do Meio. Outras obras que o eleitor do sul do Tocantins estão de olho é a segunda etapa da construção do HGG, pavimentações das rodovias (TO-365) que liga Gurupi ao Trevo da Praia e a rodovia (TO-225) ligando Lagoa da Confusão à Barreira da Cruz previstas no financiamentos da Caixa Econômica Federal para o Governo do Estado previsto para ser assinado ainda neste mês.

Consolidação econômica

Para que 2020 antigas demandas deixem de ser apenas promessas de palanques em que o eleitor observa com incredulidade, falta ainda acontecer várias obras quem envolvem a logística de Gurupi e região como uma Rodoviária decente, a travessia da Ilha do Bananal, duplicação da BR-153, conclusão do Pátio Multimodal de Gurupi, pois, só assim o eleitor deverá dar