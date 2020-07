Região sul do Tocantins contabilizou 634 casos da Covid-19

No Tocantins existem nas oito regiões de saúde do Estado, entre elas está a regional da Ilha do Bananal, composta por 18 municípios que fazem parte da CIR – Comissão Intergestores Regionais da Região de Saúde Ilha do Bananal. Porém, até então esta comissão ainda não mostrou, pelo menos não deu publicidade, sobre políticas públicas voltada ao combate da pandemia num cenário onde 40% (4/10) das UTIs Covid-19 estão ocupados e a taxa dos leitos clínicos do Hospital Regional de Gurupi é de 27% (4/15).

por Wesley Silas

O Tocantins foi o primeiro Estado da Federação aderir ao Pacto da saúde, com definições de 15 regiões de saúde e criação de 15 colegiados de gestão. Neste momento em que novos casos crescem na região sul, principalmente, em Formoso do Araguaia onde há mais de 80 índios contaminados, entre os 182 casos e Gurupi que em uma semana saltou de 197 casos para 262 casos não se vê atuação do CIR que tem deveria seguir as diretrizes do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

Ilha do Bananal

A região de saúde da Ilha do Bananal é composta pelos municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Sucupira e Talismã.